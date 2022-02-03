Dünya yazarı Aktaş: 10,4 milyar dolarlık dış ticaret açığı, Cumhuriyet tarihi boyunca verilen aylık en yüksek ikinci açık

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından dün açıklanan dış ticaret verilerini değerlendirdi. Aktaş, "Rekabetçi kurdan vazgeçmek pahalıya patladı! Ocak ayında 10.4 milyar dolarla rekor düzeyde dış ticaret açığı verildi." diye yazdı.

Aktaş, rekabetçi kurdan 20 Aralık'ta açıklanan kur korumalı mevduatla birlikte vazgeçildiğini hatırlatarak " Rekabetçi kur politikası tam bir fiyaskoydu. Bu politikanın yol açtığı maliyetleri de hep birlikte halen yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Adeta bile isteye ve zorlamayla yükseltilen kurun, 20 Aralık’ta bin türlü yöntem izlenerek ama özünde döviz rezervine başvurularak aşağı çekilmesinden sonraki ilk ayın, yani ocak ayının dış ticaret verileri ise bize yeni bir rekor getirdi" dedi.

Aktaş şöyle devam etti:

" 10 milyar 439 milyon dolarlık açık, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca bir ayda verdiği en yüksek ikinci dış ticaret açığı.

Zaten ticaret açığında 10 milyar doların aşılması pek rastlanan bir durum değil. Bu yılın ocak ayı ve 2011’in eylülü dışında yine 2011’in haziranında 10.3 milyar, 2013’ün de nisan ve temmuzunda 10.2’er milyar dolar açık verilmişti. Yani şimdiye kadar topu topu beş ayda aşılan bir düzeyden söz ediyoruz. Öylesine nadir görülen bir açık."

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