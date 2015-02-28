Dünya Yaşar Kemal'in ölümünü böyle duyurdu

Associated Press haber ajansı Yaşar Kemal'in ölüm haberini dünyaya "Dünya çapında okunan ve Türkiye'nin en meşhur romancılarından biri olan Yaşar Kemal, 92 yaşında hayatını kaybetti" ifadesiyle geçti.

AP'nin haberinde, "Yaşar Kemal, Türkiye'nin gelenekçi güney bölgelerinde yaşanan feodal ilişkileri anlatan İnce Memed'in yazarıydı" ifadesi yer alırken, "yazdığı 35'i aşkın romanın büyük bölümünün yabancı dillere çevrildiği" vurgulandı.

Haberde, "Yaşar Kemal'in insan doğasına derinlemesine girmesi ve karakterlerine evrensel özellikler katması, romanlarının geniş çapta okunmasını sağladı. Dokuz romanı sinemaya aktarıldı" bilgisi de yer aldı.

Associated Press'in geçtiği haberi başta ABC News olmak üzere birçok yayın organı kullandı.