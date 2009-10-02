'Dünya ve Üzerindeki Her Şey' ayağınıza geliyor





Amazon Nehri’nin ağzı uzaydan nasıl görünüyor? 1900 yılında Sahra’nın kumlarını adımlayan göçebe kabileler nasıl bir görüntü veriyordu? Hindistan’da eski moda yöntemlerle bir baraj inşaatı nasıl yapılıyordu?Bu ve benzeri onlarca sorunun cevabı, çarpıcı fotoğraflarla bir albümde toplandı. National Geographic, “Dünya ve Dünya üzerindeki her şey” adıyla hazırladığı fotoğraf albümü, 1890’dan günümüze Dünya ve üzerindeki 119 yıllık yaşamın bir belgeselini sunuyor.Albümde yer alan renkli ve siyah-beyaz kareler, 11 milyonu aşkın National Geographic fotoğrafı arasından seçildi.Büyük boy ve 512 sayfalık albümde 450 fotoğraf, “Keşif”, “Yaban Hayatı”, “İnsan ve Kültür” ve “Bilim ve İklim Değişikliği” olmak üzere dört ana başlık altında sergileniyor.Bu özel albüm, National Geographic Türkiye’ye 2 yıl abone olanlara ücretsiz hediye edilecek.