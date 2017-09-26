Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu rekortmen milli halterci yaşam mücadelesi veriyor

Naim Süleymanoğlu\'na karaciğer nakli gerekiyor

Ercan ATA, ANKARA / DHA

1986 yılında Türk vatandaşlığına geçen Naim Süleymanoğlu yaşam mücadelesi veriyor.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastahaneye kaldırılan 1993 yılında Dünyanın en iyi sporcusu seçilen eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'na kısa bir sürede karaciğer nakli yapılmadığı taktirde, yaşam mücadelesini kaybedeceği belirtildi.

Hayatını kaybeden Boğazın Boğası lakaplı Milli boksör Sinan Şamil Sam ile aynı hastalığa yakalanan Naim Süleymanoğlu\'nun yaşam mücadelesinde Spor Bakanı Osman Aşkın Bak dakika dakika bilgi alıyor.

Naim Süleymanoğlu\'nun spor hayatı:

23 Ocak 1967\'de Bulgaristan\'da Dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977\'de başladı.

1984 Los Angles Olimpiyatları\'na, Bulgaristan\'ın da Sovyetler Birliği\'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya\'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası\'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık\'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği\'ne sığınarak, Türkiye\'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.15 yaşında Bulgaristan adına Brezilya\'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında ise yine rekor kırarak Halter tarihinde Dünya\'nın en genç rekortmeni ünvanını kazandı.

1992 Barcelona Olimpiyatları\'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından \"Dünyanın En İyi Sporcusu\" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994\'te Bulgaristan\'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.

Çin\'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu\'nun Aralık 2000\'de Atina\'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

BAŞARILARI

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada \'yılın haltercisi\' seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu ve 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından daha fazla kaldırarak, \'efsane\' oldu.

Spor otoritelerine göre \'tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

60 kg\'de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazandı.

Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından \"Dünyanın En İyi Sporcusu\" seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Naim Süleymanoğlu\'nun arşiv görüntüleri