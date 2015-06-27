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Yaşam

Dünya uyuşturucuya her gün 600 kurban veriyor

'Bu toplumlar için korkunç sonuçlar doğruyor'

27 Haziran 2015 01:00

Dünya'da her gün aşırı doz ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle 600 kişi hayatını kaybediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi Direktörü Yury Fedotov, dünya genelinde her gün 600 kişinin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fedotov açıklamasında, 'Küresel olarak her gün 600 kişi hayatını kaybediyor. Kabul edilmesi mümkün olmayan bu ölümler aileler ve toplumlar için korkunç sonuçlar doğruyor' dedi.
 

Fedotov, 2015 Dünya Uyuşturu Raporu'nun açıklandığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, uyuşturucu sorununu çözmek için uluslararası topluma kapsamlı çalışma yürütülmesi çağrısı yaptı.


Uluslararası alanda uyuşturucu ticaretinin önlenmesinin önemine işaret eden Fedotov, "Aşırı doz ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle küresel olarak her gün 600 kişi hayatını kaybediyor. Kabul edilmesi mümkün olmayan bu ölümler aileler ve toplumlar için korkunç sonuçlar doğruyor" dedi.

Fedotov, uyuşturucu problemini çözmek için dünya ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulundu.

 

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