Dünya üç gün kararacak!

Mayaların Haab takviminin sonuna işaret eden 21 Aralık 2012’ye sayılı günler kaldı. Çin’den Orta Amerika ülkelerine kadar, kıyamet hazırlıklıkları yapılıyor, ayinler düzenliyor. Çin ise, Dünya'nın üç gün kararacağına inanıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) başta olmak üzere, bilim adamlarının açıklamalarına rağmen, 21 Aralık 2012 gününe yönelik endişelerin önüne geçilemedi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, 144 bin gün içeren Haab takviminin sona ereceği gün, Dünya’nın sonunun geleceğine inanan binlerce insanın, gerçekleşeceğine inandıkları afetlerden korunmak için sığınaklara kaçarak malzemelere depoladığı bildirildi.

Dünya'nın sonunun geleceğine inanılan olayın nedeni ise, “X Gezegeni” olarak adlandırılan Marduk’un (nam-ı diğer Niburu) 21 Aralık’ta Jüpiter ile Mars arasına gireceği ve Güneş Sistemi’ndeki dengeleri devasa çekim gücüyle alt üst edeceği olarak belirtildi. Bu teoriye inananlar, her 3.600 yılda bir Güneş Sistemi’ne girdiğine inanılan ve bu yüzden sistemin kayıp gezegeni olarak tanımlanan Marduk’un gelişinden kaçmaya çalışıyor.

Telegraph gazetesinin haberine göre, sadece Çin ve Rusya’nın kırsal bölgelerinde değil, Avrupa ve Amerika’nın da dört bir yanında insanların Marduk’un koparacağı kıyametlere karşı hazırklık yaptığı açıklandı.

'Dayanıklı sığınaklarımızı satın alın'

ABD’de yüksek korumalu yeraltı sığınakları inşa eden bir şirketin başında bulunan Ron Hubbard, inanılmaz talep karşısında neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirtti.

Hubbard, “Ayda bir defa iş alırken, bugün neredeyse gün başına bir sığınak inşa ediyoruz. Maya takvimi hakkında bir fikrim yok ancak, yangınlara, radyasyona ve elektromanyetik dalgalara karşı dayanıklı sığınaklarımızı satın almanızı tavsiye ederim. Birçok insan ayın 19’unda sığınaklarına girecek ve 23’ünde dışarı çıkacak” dedi.

Uzaylılar inecek!

Fransa’nın dağlık Pyrenees bölgesindeki 179 nüfuslu Bugarach köyünde, yetkililer UFO gözlemlemek isteyenleri engellemek için önlem alacak.

Yüksekliğinden dolayı gözlemlere elverişli olan ve bazı kıyamet teorisyenlerine göre 21 Aralık’ta UFO’ların ineceğine inanılan Bugarach civarında, birçok kişinin ayin yapabileceği belirtildi.

Bölgeye UFO ineceğine inananların, bu düşünceleri ‘bölgede devasa bir UFO garajı’ bulunmasına dayandırdıkları ifade edildi.

Stok yapmaya başlandı

Rusya’nın Kirov bölgesindeki Omutninsk kasabasında ise, insanlar bir gazetede çıkan ve Tibetli bir keşişin yazdığı öne sürülen haber nedeniyle stok yapmaya başladı. Altay dağları yakınındaki Novokuznetsk kentinde ise tuz stokları biterken, panik içindeki halkın ısıtıcı ve termos satın aldığı bildirildi.

Rusya’da yaşanan panik, Başbakan Dimitri Medvedev’i bir açıklama yapmaya zorladı. Medvedev, “Dünyanın sonunun geleceğine inanmıyorum. Bu konuda belirli bir şey yok. En azından bu yıl böyle bir şey olacağını sanmıyorum” dedi.

Çin'de dua ayinleri başladı

Çin’de yaşanan kıyamet korkusu ise birçok insanı dua ayinlerine başlamaya itti. Gazeteler, birçok kentte mum satışlarının patladığını belirtirken, paniğin etkisi sosyal medyaya kadar sıçradı.

Çin’in Twitter’ı olarak bilinen mikroblog sitesi Sina Weibo’da binlerce kişi, 21 Aralık’tan önce üç gün dünyanın kararacağına dair kehanetlerde bulunmaya başladı. Çinli bir manavi paylaştığı mesajında, “İlk başta nereden çıktığını bilmiyorum, ama üç gün sürecek bir karanlığın kıyametin habercisi olacağı söyleniyor” yazdı.

Şanghay polisi ise kıyamet senaryolarından yararlanmaya çalışan sahtekarların, insanları boş ayinlerle dolandırdığını belirtti.

'En az bir çocuktan kıyamet korkusu mesajı alıyorum'

Antik Maya uygarlığının kurulmuş olduğu toprakların bir kısmına ev sahipliği yapan Meksika’da ise farklı bir bekleyiş var.

Maya kehaneti sayesinde 2012 içinde düzenlenen tur ve etkinliklerde çok büyük paralar kazanan Meksika, son günlerde ise toplu ayinlerle Marduk’un gelişini bekliyor.

NASA’lı gök bilimci David Morrison, “Her hafta içinde yaşı 10-11 civarında olan en az bir çocuktan kıyamet korkusu nedeniyle bir mesaj alıyorum. İnternette söylentiler yayarak genç insanları korkutmak hiç hoş bir şey değil” dedi.

'21 teşekkür, 22 başlangıç'

Küba’da ise dini ayinler düzenleyen Mayalı hekim Pedro Celestino Yac Noj, dünyanın sona ermeyeceğini belirtti.

Ayinlerde adaçayı ve mevye kabukları yakan Noj, “21’in teşekkür ve minnettarlık anlamına geldiğini, 22’nin ise yeni bir şafağı, başlangıcı simgelediğini” söyledi.

'Kıyamet kopacak diye bir şey yok'

Bilimsel çalışmalarını ABD'de sürdüren ve ''dünyanın en akıllı kadınlarından biri'' olarak nitelendirilen astrofizik profesörü Feryal Özel, kıyamet beklentileri hakkında Anadolu Ajansı’na açıklamada bulundu.

Arizona Üniversitesi'ndeki bilimsel çalışmalarının yanı sıra Harvard Üniversitesi İleri Araştırmalar Enstitüsü'ne de seçilen Özel, NASA'da danışmanlık yapıyor ve projeler yürütüyor.

Bir belgesel çekimi için İstanbul'da bulunan Özel, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi olması nedeniyle 21 Aralık'ın diğer günlerden ayrıldığını, bunun dışında da bir başka özelliği bulunmadığını söyledi.

Özel, 2012 yılının diğer yıllardan da farklı bir özelliği bulunmadığını vurgulayarak, eski takvimlerde, her şey güneşe göre düzenlendiği için 21 Aralık'ın özel bir gün olarak ifade edildiğini aktardı.

Özel, ''Kıyamet kopacak diye bir şey yok. Gerçekten içinizi ferah tutun. Önümüzdeki yıllar için de bir tehlikesi yok. Hiçbir şey olmayacak. Ama bu tür kıyamet alametleri hep söylenir.

Nostradamus'un da böyle kehanetleri vardır. İnsanlar hiçbir şey olmayınca da 'Bu yıl değildi, başka yıl olacak' der. Eminim önümüzdeki yıllar için de bu söylentileri duyacaksınız. Lütfen hiç ciddiye almayın'' dedi.