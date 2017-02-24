"Dünya turuna çıkacağım" dedi, IŞİD'e karşı savaşmak için YPG'ye katıldığı ortaya çıktı

İrlandalı bir asker, üstlerine dünya turuna çıkacağını söyleyerek izin aldı. Ancak ordu yetkililerin yaptığı inceleme sonucu, askerin IŞİD'le savaşmak için 6 aydır Suriye'de olduğu ortaya çıktı.

Sputnik’te yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan İrlandalı askerin dünya turuna çıkmak için izin almasına rağmen Suriye'de olduğu ve bunun sosyal medyadaki paylaşımlarından öğrenildiği kaydedildi.

Uzun süredir İrlanda ordusunda görev yapan askerin, Rojava'daki YPG güçlerine katıldığı belirtildi.

Şimdiye dek İrlanda vatandaşları 33 yaşındaki Corkman Michael Martin ve 25 yaşındaki Joshua Molloy'un YPG güçlerine katıldığı biliniyor.

Ancak İrlanda basınında olayla ilgili çıkan haberlere göre, söz konusu asker orduda görevliyken bir başka grup için savaşan ilk İrlanda ordusu mensubu oldu.