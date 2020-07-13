"Dünya Türkiye’nin cari açığını finanse etmek istemiyor; Katar'dan Swap'la gelen paranın 7 milyar doları harcandı"

Amerikan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Reletions) uzmanı Brat Setser, cari açığın Mayıs ayında 3.7 milyar dolara yükselmesiyle ilgili Twitter’da yaptığı paylaşımda, yıllık açığın 40 milyar dolara çıkabileceğini belirtti.

Dünyanın Türkiye’nin cari açığını finanse etmek istemediğini savunan Setser, buna kanıt olarak son 12 ayda yaklaşık 20 milyar dolarlık sermaye çıkışı olurken, cari açığın 10 milyar dolara tırmanmasını gösterdi.

Setser, Mayıs ayında bankaların döviz borçlarının yüzde 85’ini çevirmeyi başardığını ama yine de Türkiye’ye yabancı sermaye girişi olmadığını, aksine çıkışı olduğunu kaydetti ve bu durumda cari açığın Merkez Bankası rezervlerinden karşılandığını savundu.

Dış İlişkiler Konseyi uzmanı, Katar ile Swap anlaşmasının genişletilmesiyle sağlanan 10 milyar dolardan sadece 2.75 milyar dolarının Merkez Bankası’nın rezervlerinde göründüğünü, kalan 7 milyar dolarlık kısmın harcanmış olabileceğini belirtti.

Brad Setser, borç parayla cari açığı finanse etmenin riskli bir oyun olduğunu da söyledi.