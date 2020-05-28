Dünya Turizm Örgütü: Turizm bu yıl yüzde 70 daralacak, 110 milyon kişinin işi tehlikede

Dünya Turizm Örgütü’nün (World Tourism Organization) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, turizmin bu yıl yüzde 70 daralacağını öngördüklerini belirterek sektörde çalışan 110 milyon kişinin işini kaybedebileceği uyarısında bulundu. Pololikashvili, yüzde 70 daralma tahminini, ülkelerin sınırları Ağustos’ta açmaya başlayacakları öngörüsüne dayandırdıklarını belirtti.

Bu yılın iç turizm ağırlıklı devam edeceğini belirten Pololikashvili, anketlerin turistlerin yüzde 70'i bu yaz plajlar yerine kırsal turizmi, dağ turizmini tercih ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Zurab Pololikashvili, uluslararası uçuşlarda normalleşmenin Eylül ayında olmasını öngördüklerini de belirtti.

"AB'nin sınırlarını Türkiye'ye açmaması fikrine karşıyız"

AB ülkelerinin sınırlarını sadece Şengen ülkeleri arasında açılıp, Türkiye'ye açmaması fikrine karşı olduğunu ifade eden Pololikashvili, “Ben böyle bir politikanın içinde olmayacağım. Türkiye bir hub ve çok önemli bir ülke" dedi.

Turistlere yüzde 100 hijyen garantinin verilemeyeceğini de belirten Pololikashvili, “Müze, otel, taksi, havalimanı gibi yerlerde virüsün bulaşma riski var ve her turistin başına bir polis koyamazsınız” dedi.