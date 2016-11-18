Dünya TT'sinde 4'üncü oldu; Bozcaada'yı sosyal medya kurtardı

Bozcaada’nın cennet iki koyunun işletmeye açılması kararı üzerine Twitter üzerinden ‘#bozcaadabizim’ başlığıyla açılan tepki kampanyası, Türkiye’de paylaşma rekoru kırıp birinci, dünyada 4’üncü ‘TT’ oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada’nın Sulubahçe ve Habbele Koyları'nı kiralayarak işletmeye açmak için ihaleye çıkma kararı aldı.

İki cennet koy için 22 Kasım'da ihaleye gidileceğinin öğrenilmesi üzerine, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz'ın çağrısıyla geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından ihaleye tepki göstermek için imza kampanyasının yanı sıra sosyal medya paylaşım platformu ‘Twitter’ üzerinden '#bozcaadabizim' etiketiyle (hashtag) kampanya başlatıldı .

Instagram’da 13 bin paylaşım

Önceki gece saat 20.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilen ‘#bozcaadabizim’ hastagli tepki kampanyasında, Twitter üzerinden 52 binin üzerinde paylaşım yapıldı, ‘tweet’ atıldı.

Kampanya sonucu ‘#bozcaadabizim’ başlığı, Türkiye çapında Twitter’ın ‘Trend Topic’ yani en çok bahsedilen konu listesine birinci, dünya genelinde ise dördüncü sıraya oturdu. Ayrıca change.org dan başlatılan imza kampanyası ise kısa sürede 31 bini geçti, yine fotoğraf paylaşma platformu İnstagram’da da kısa sürede 13 binin üzerinde paylaşım oldu..

Sosyal medya uzmanları, yazın 10 binleri bulan nüfusun kış aylarında, bin kişinin altına düştüğü adada yaşayan halkın başlattığı kampanyanın reklamsız ve bütçesiz Türkiye ve Dünya gündemine oturması büyük başarı yorumlarında bulundu.

Ünlülerden destek

Bozcaada'da sosyal medya kampanyasını bir grup genç de Çınaraltı Kafe'den yönetti. Kampanyaya birçok ünlü sanatçı, sporcu ve gazeteci ve yazar da destek verdi. Ada aşığı İlhan Şeşen, dün fotoğraf paylaşım plaformu İnstagram’da 'Bağlar' adlı eserini gitarla çalarak tepki gösterdi. "Bu şarkıyı Bozcaada için yazmıştım. Boşuna mı yazmışım? Duydum ki kıyılar ihale ile satışa çıkıyormuş. Bir tek ricam var, lütfen yapmayın" ifadelerini kullandı.

Hazım Körmükçü, Yurdaer Okur, Metin Serezli gibi ünlüler de videolu mesajla tepkilerini dile getirdi. Ata Demirer, Ceylan Ertem, Feridun Düzağaç, Çağan Irmak, Çağla Şikel, Pascal Nouma, Sedef Avcı, Mesut Yar, Murat Güloğlu, Farah Zeynep Abdullah, gibi onlarca ünlü isim #bozcaadabizim kampanyasına paylaşımları ile destek oldu. Twitter'da birçok siyasi isim de destek verdi.

Müjde dün geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, önceki gece ve dün sosyal medya üzerinde yaşananlar ve tepkilerin ardından, Sulubahçe ve Habbele koyları için planlanan ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, dün Ankara’da Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy ile görüştü. Genel Müdür Tekinsoy’un, “Madem öyle, siz de buraların işgaline izin vermeyeceksiniz. Gerekli denetimi sıklıkla yapacaksınız” sözleri üzerine, Başkan Yılmaz da, “Hiçbir işgale izin vermeyecek, kendimiz de kıyı alanına ne duş, tuvalet ne de büfe yapmayacağız” sözü verdi. Bunun üzerine Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Tekinsoy, Bozcaada’daki sözkonusu ihalenin iptaline karar verdi.

Facebook'tan duyuru

Belediye Başkanı Yılmaz, müjdeli kararı, dün yine sosyal medya platformu Facebook hesabından şöyle duyurdu: “Gözünaydın Bozcaada... Bugün doğum günün... Doğum günün kutlu olsun... Emeği geçen herkesten Allah razı olsun... Tabiat Varlıkları Genel Müdürü’nün yanından şimdi çıktık: Koy ihaleleri yapılmıyor ve yapılmayacak...”