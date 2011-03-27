-DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜNDE VAPUR GÖSTERİSİ İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Farklı üniversitelerin tiyatro bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan ''Tiyatro Çırakları'' adlı grup, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Beşiktaş-Kadıköy hattındaki vapurda, performans gösterisi sundu. Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV) çatısı altında bir araya gelen İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ''Tiyatro Çırakları'', 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Beşiktaş hattında sefer yapan vapurunda, Sabahattin Kudret Aksal'ın ''Kahvede Şenlik Var'' oyunundan yola çıkarak hazırladıkları doğaçlama performans gösterisiyle kutladılar. 6'sı oyuncu olmak üzere, toplam 11 kişinin hazırladığı gösteri, vapurdaki yolcular tarafından ilgiyle izlendi. Oyuncuların zaman zaman vatandaşlarla diyaloğa girmesi, gemide komik anların da yaşanmasına yol açtı. Etkinliği düzenleyen ekibin koordinatörü Büşra Coşkun, Kadıköy-Beşiktaş hattında toplam 4 gösteri gerçekleştirdiklerini ve bu gösteri için 1.5 aydır çalıştıklarını söyledi. Coşkun, yaptıkları gösteriyle özellikle 27 Martın Dünya Tiyatrolar Günü olduğunu vurgulamak istediklerini ifade etti.