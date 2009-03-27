'Dünya Tiyatro Günü'nüz kutlu olsun!

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, tiyatro sanatının insanlık kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Tiyatroda acı ile tatlıyı, sevgi ile nefreti, kavga ile barışı, kısacası insana ait tüm değerleri bulabiliriz" dedi.



Günay, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tiyatronun malzemesini yaşamdan alarak varlığını koruduğunu ifade etti. Günay, mesajında şunları kaydetti:



"Bir toplumun kendi benliğini tanıması, dile getirmesi yolunda en önemli araçlardan biri olan tiyatroda acı ile tatlıyı, sevgi ile nefreti, kavga ile barışı, kısaca insana ait tüm değerleri bulabiliriz.



İnsanın öyküsünü derinlemesine yansıtan tiyatronun geniş kitlelere tanıtılarak sevdirilmesi, toplumun eğitiminin, dilinin, kültürünün ve estetik duyarlılığının gelişmesi sürecine önemli katkılar sağlar.



Bu yıl 60. yaşını kutlayacak olan ve Avrupa'nın en büyük profesyonel tiyatrolarından biri olma vasfını başarıyla taşıyan Devlet Tiyatroları (DT) da tiyatro sevgisini ülke çapında yaymaya kendini adamış önemli bir sanat kurumumuzdur. DT, 60. yılda sahne sayısını 60'a yükseltmeyi amaçlamaktadır.



Hedefimiz daha çok ilde DT'nin yerleşik olarak bulunması, sahnelerimizde izleyici kapasitesinin artırılmasıdır. Bakanlık olarak tüm gayretimiz, bu alanda azalmak değil çoğalmak, çok daha fazla yerde olmaktır."



DT'nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde de 28 değişik sahnede 31 oyunu ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacağını belirten Günay, "Bu düşüncelerle, tiyatroseverleri ve tiyatro eserinin sahnelenmesini sağlayan, sahne önünde ve arkasında yer alan tiyatrocularımızı selamlıyor, Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum" dileğinde bulundu.





