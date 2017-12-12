Dünya Ticaret Örgütü’nden e-ticaret girişimi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Elektronik Dünya Ticaret Platformu (eWTP) küçük işletmelerin e-ticaret konusunda önünü açmak amacıyla kamu ve özel sektörün diyaloğunu arttırmak için yeni bir girişimde bulunuyor.

“E-ticareti Etkinleştirme” adıyla başlatılan girişim, hükümet temsilcileri, iş adamları ve hissedarları küçük işletmeler için e-ticaret politikaları ve uygulamalar üzerine görüşecekler.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te WTO’nun 11. Bakanlar Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen ilk toplantıda, WTO Genel Müdürü Roberto Azevêdo’ya, eWTP’yi temsilen Alibaba Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma ve WOF yönetim kurulu üyesi ve Küresel Gündem Başkanı Rick Samans katıldı.

Küresel ticaretin büyüyen gücü olan e-ticaret’in, küçük ve büyük ölçekli girişimler için dünya ekonomisine etkileme potansiyeli sunma ve bununla birlikte tüketicilere ise geniş bir seçim yelpazesi sunuyor.

“E-ticareti Etkinleştirme” girişimi hissedarlar ve iş adamlarına küresel e-ticaret hakkında berrak bir resim çizerken, e-ticarete atılmak isteyen girişimcilere de yol gösteriyor.

WTO Genel Müdürü Roberto Azevêdo, “WTO’da e-ticarete ilgi duyulması ve dünyadaki küçük işletmeleri yükseltme potansiyeli bulunuyor. Bu konularda canlı tartışmalar, birçok WTO üyesinin dijital bölünmeyi aşmasına ve e-ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını daha derinlemesine anlamaya istekliliğini ortaya koymuştur. E-ticareti etkinleştiren girişim değerli bir kaynak sağlayacaktır. Bu girişim için Dünya Ekonomik Forumu ve eWTP\'ye teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Alibaba Yönetim kurulu Başkanı Jack Ma, “Daha kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için yeniliklerden yararlanma fırsatımız var. Kamu-özel işbirliği için uluslararası organizasyon olan Dünya Ekonomik Forumu, DTÖ ve eWTP ile birlikte tüm ilgili paydaşları bir araya getirerek küçük işletmeler için sınır aşan e-ticaretin nasıl kolaylaştırılacağının anlaşılmasını derinleştirmek için çalışacaktır” dedi.

Girişim 2018 yılının Ocak ayında Davos’ta gerçekleştirilecek bir toplantı ile başlayacak ve Cenevre’de yapılacak büyük bir organizasyonla devam edecek.