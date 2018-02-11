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Ekonomi

Dünya Ticaret Örgütü “Genç Profesyoneller” eğitimi başladı

İstanbul, 11 Şubat (DHA) - Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) "Genç Profesyoneller Programı" kapsamında yürüttüğü eğitim programlarının üçüncüsü, çeşitli ükelerden gençlerin katılımıyla İsviçre'de başladı

11 Şubat 2018 16:03

İstanbul, 11 Şubat (DHA) - Dünya Ticaret Örgütü\'nün (DTÖ) \"Genç Profesyoneller Programı\" kapsamında yürüttüğü eğitim programlarının üçüncüsü, çeşitli ükelerden gençlerin katılımıyla İsviçre\'de başladı.
DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevêdo, DTÖ Genel Sekreterliği\'nde bir yıl boyunca eğitim görerek, organizasyonun çalışmaları öğrenerek katkıda bulunacak olan 15 kişilik 2018 yılı WTO Genç Profesyonelleri grubunu karşıladı.
Ticaretin insan hayatında büyük değişiklikler yapabileceğini ve bu değişimin en büyük parçalarından birinin gençlere yatırım yapmak olduğunu söyleyen Azevêdo, “Bilgiyi mümkün olduğu kadar yaymak ve ticaret ve ticaret sisteminin getirileri hakkında teşvik etmek Genç Profesyoneller Programı’nın amaçları arasında” dedi.
Azevêdo, programın ilk yılının başarısı üzerine,  katılımcı sayısını 2017 yılında üç katına çıkardıklarını söyledi.
Azevêdo, 1,500 aday arasından seçilen genç profesyonellere Cenevre’de geçirecekleri süre boyunca mmkün olduğu kadar aktif olmalarını önerdi.
DTÖ Genç Profesyoneller Programı 2016 yılında, genç profesyonelleri az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunları hakkında bilgilendirmek ve DTÖ Genel Sekreterliği\'nde henüz bir temsilcisi bulunmayan ülkelere odaklanmak amacıyla kuruldu.

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