-Dünya televizyonları Kapadokya'yı tanıtıyor NEVŞEHİR (A.A) - 16.09.2011 - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden peri bacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde ağustos ayında Türkiye dahil 5 ülkeden 6 televizyon kanalı ve film şirketi, çekim yaptı. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne göre ağustos ayı boyunca bölgede Katar'ın Al Jazeera Televizyonu ''Dünya mirasları''konulu belgesel, Makedonya'nın Üsküp TV21 televizyonu sinema filmi, Japon Asahi Televizyonu ''Dünyanın Yollarında Gezintiler'' adlı belgesel ve ''The Art And Travel'' adlı seyahat programı, Hindistan'ın Sree Shailendra Art Productions film şirketi de sinema filmi çekti. Samanyolu televizyonunun yapımcılığını üstlendiği ''Davetsiz Misafir'' adlı gezi, eğlence ve müzik içerikli program çekimleri de Kapadokya bölgesinde yapıldı. Bölgede yapılan belgesel ve film çekimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün izinleri ile gerçekleştirildi.