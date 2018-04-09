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Spor

Dünya Tekvando Federasyonu'ndan Türkiye'ye övgü

İSTANBUL,(DHA) -  Türkiye Tekvando Federasyonu'nun sosyal sorumluluk kapsamında yürüttüğü projelere Dünya Tekvando Federasyonu'ndan (WT) büyük övgü geldi

09 Nisan 2018 16:51

İSTANBUL,(DHA) - 

Türkiye Tekvando Federasyonu\'nun sosyal sorumluluk kapsamında yürüttüğü projelere Dünya Tekvando Federasyonu\'ndan (WT) büyük övgü geldi. WT Başkanı Dr. Chungwon Choue, Tunus\'un Hammamet şehrinde Türkiye Tekvando  Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya ile özel olarak görüştü. Türkiye Tekvando Federasyonu\'nun Suriyeli mülteci çocuklar ve uyuşturucu bağımlısı gençler ile ilgili yürüttüğü projeleri yakından takip eden Başkan Choue, son durum hakkında bilgi aldı. 
Türkiye Tekvando Federasyonu\'nun Kilis\'in Öncüpınar Konteynır Kenti\'nde yaklaşık 500 Suriyeli Mülteci çocuğa 2 yılı aşkın süredir verdiği destek WT\'nin de dikkatini çekmiş ve proje WT İnsani Yardım Vakfı\'yla ortak olarak yürütülmeye başlanmıştı. Halen 500 civarında Suriyeli genç taekwondo eğitimi ile savaşın acılarından uzaklaşmaya çalışıyor. Federasyon, son olarak ise uyuşturucu ile mücadele kapsamında 20 uyuşturucu bağımlısı gence Isparta\'da sportif destek vermeye başladı. Uyuşturucu bağımlısı gençler spor desteğiyle zararlı alışkanlarından büyük oranda kurtulurken, projenin büyüyerek devam etmesi planlanıyor. 
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, yapılan çalışmalar dolayısıyla WT Başkanı Dr. Choue\'nin kendilerine özel olarak teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Şahin, \"Başkan Choue, bizimle özel olarak projelerimiz hakkında görüşmek istedi. Projeler hakkında bilgi alan Dr. Choue, yaptığımız hizmetlerden dolayı bizi tebrik etti. Mülteci çocukların daha çok spora katılmalarını sağlamak için gerekli her türlü çalışmanın devam edeceğini  konusunda fikir birliğine vardık. Uyuşturucu bağılımlısı gençlerle ilgili yaptığımız sosyal çalışmalar konusunda da bilgi alan Dr. Choue, bu çalışmanın diğer ülkeler için de örnek bir çalışma olduğunu ve bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını beyan ettiler\" ifadelerini kullandı.

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