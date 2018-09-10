Dünya Tarihi Kentler Birliği, 'Dünya Barışı' için çalışacak

BURSA, (DHA)- DÜNYA Tarihi Kentler Birliği\'nin \'2018 Bursa Deklarasyonu\'nu okuyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulusal sınırların ötesindeki dostlukları geliştirerek tüm insanlara dünya barışını getirmek için işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu yıl 16’ncısı Bursa\'nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansı’nın ‘2018 Bursa Deklarasyonu’, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından okundu. Tayyare Kültür Merkezi\'ndeki programa, 21 ülkeden 40 tarihi şehrin başkan ve yöneticileri katıldı. Programı, Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Japonya\'nın Kyoto şehri Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa ve yönetim kurulu üyeleri yönetti. 2020\'deki 17\'nci Dünya Tarihi Kentler Birliği konferansına ev sahipliği yapmak için toplam 8 şehrin başvuruda bulunduğunu belirten Daisaku Kadokawa, değerlendirme sonucu Kazan şehrinde karar kılındığını açıkladı. Çin\'den Dujiangyan, Filipinler\'den Vigan ve İran\'dan Tebriz ile Semnan şehirlerinin yeni üye şehirler olarak kabul edildiğini ifade eden Kadokawa, yönetim kurulunda Avusturya\'dan Viyana ve Irak\'tan Bağdat şehirleri yerine Avusturya’dan Bad Ischl ve İran\'dan Shiraz şehirlerinin seçildiğini açıkladı. Başkan Kadokawa’nın Kyoto\'nun başkanlığa devam etmesi ve Konya\'nın da başkan yardımcılığına seçilmesi teklifi de üyeler tarafından kabul edildi. Gelecekteki çalışmalar için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini söyleyen Kadokawa, 16\'ncı Dünya Tarihi Kentler Birliği\'ne ev sahipliği yapan Bursa\'ya teşekkür etti.

\'DOSTLUKLARIMIZI GELİŞTİRECEĞİZ\'

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından \'2018 Bursa Deklarasyonu\' okundu. Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

\"Irk, mezhep veya sosyal statüden bağımsız olarak dünya barışı idealini hedefleyen ve Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferanslarının başlangıcını hazırlayan \'Dünya Kültürlerinin Serbestçe Paylaşımı Deklarasyonu\'nun 1200 senelik bir geçmişe sahip Kyoto’da duyurulmasından bu yana 40 sene geçmiştir. Tarihi Kentlerin insanlığın ortak mirası olduğu ilkesi çerçevesinde 7-9 Eylül 2018 tarihlerinde 16’ncı Dünya Tarihi Kentler Birliği Büyük Buluşması’nda bir araya gelen Belediye Başkanları ve liderler; düş ve düşüncelerimizi ortak bir payda altında buluşturan değerlendirme, görüş, önerilerimizi 2018 Bursa Deklarasyonu başlığı altında topladık ve bildiriyoruz ki; küreselleşmenin gelişimi ile birlikte çevremiz büyük bir değişim geçirmiş ve yaşamdaki kolaylıklarda da büyük bir iyileşme görülmüştür. Diğer taraftan, tarihi şehirlerde kültürel benzeşmeler ortaya çıkmış ve tarihi şehirlerin yerel kültür, yapı ve yaşam tarzlarını sürdürmesi daha zor bir hale gelmiştir.Küreselleşme reddedilebilecek veya durdurulabilecek bir olgu değildir. Liderler olarak, sadece küreselleşmeyle ortaya çıkan kitlesel turizm gibi olumsuz yönleri dikkate almak zorunda değiliz, aynı zamanda kültürel mirasımızdan gelen özgün değerleri de dünyanın geri kalanıyla insanlığın ortak mirası olarak paylaşmak ve farklılıklarımızı ortaya koymamız gerekiyor. Bu konferansta görüşülen konuların gelecekte en iyi şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir ve yaratıcı şehirlerin desteklenmesi için, tarihi şehirlerin kültürel küreselleşme, benzeşme, çevresel değişimler, doğal afetler gibi dışarıdan gelen faktörlerin neden olduğu değişimlerin varlığını kabul etmesi ve ısrarla özgün kültürleri, yapıları ve yaşam biçimlerini koruması gerekmektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zengin tarihi mirasımızı güçlendirmek ve korumak için yapılan girişimleri iyileştireceğiz. Restorasyon ve koruma çalışmalarını sürdürülebilir kılmak için somut ve soyut mirasımızın tarihi ve kültürel değerleri konusunda vatandaşlarımızı, turistleri ve ziyaretçileri bilgilendireceğiz. Tarihi şehirler olmanın verdiği gurur ve birliktelikten hareketle ulusal sınırlarımızın ötesindeki dostluklarımızı sürekli geliştirmeye çalışacak ve yerel topluluklarımızın daha güçlü ve sürdürülebilir olmasını sağlamak ve tüm insanlara dünya barışını getirmek için her gün işbirliği yapmaya devam edeceğiz.\"

Deklarasyonun okunmasının ardından üye belediye başkanları ve yöneticileri tek tek metnin altına imza attı. Program, Başkan Alinur Aktaş ve üyelerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Atatepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Dünya Tarihi Kentler Birliği veda yemeğinde ise üyeler bir araya gelerek Bursa’nın ev sahipliğinde yapılan konferans ve Bursa hakkında görüş ve düşüncelerini dile getirdi.



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