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Yaşam

Dünya tahmin edilenden daha sıcak olacak

Sera gazı emisyonların 15 yıl daha sürmesi durumunda sıcaklık artışı 3 dereceyi bulacak

28 Eylül 2017 20:18

Birbirinden tamamen bağımsız ve farklı yöntemlerle yapılan, sonuçları “Nature Climate Change” dergisinde yayımlanan 2 farklı araştırma, yüzyılın sonunda Dünya’nın en az 2 derece ısınacağını ortaya koydu.

Çevreci TV’de yer alan habere göre, Washington Üniversitesi’nde, profesör Adrian Raftery liderliğinde yürütülen araştırma, yüzyılın sonunda Dünya’nın ısısının 2 ila 4,9 derece artma ihtimalini yüzde 95 olarak gösterirken, 1,5 derece veya daha az ısınma olasılığını yüzde 1 olarak verdi. Raftery, ortalama sıcaklık artışının 3,2 derece olacağı öngörüsünde bulundu.

“Dünya 2100 yılına kadar yaklaşık 2 derece ısınacak”

Max Planck Meteoroloji Enstitüsü’nden Thorsten Mauritsen’in yürüttüğü, geçmiş yıllardaki sera gazı emisyonlarının ve fosil yakıt kullanımının incelendiği diğer araştırmada, insanların hemen şimdi fosil yakıt kullanmayı kesmesi halinde bile Dünya’nın 2100 yılına kadar yaklaşık 2 derece ısınacağına dikkat çekildi.

Mauritsen, sera gazı emisyonların 15 yıl daha sürmesi durumunda sıcaklık artışının 3 dereceyi bulabileceği tahmininde bulundu.

Çevreciler, her iki çalışmanın ABD’nin Donald Trump başkanlığında Paris Antlaşması’ndan çekilmesinden önce yapıldığına işaret etti.

Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ila 2 derece arasında sınırlandırılmasını hedefleniyor.

 

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