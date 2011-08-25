-Dünya tablet bilgisayara yöneliyor ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - ''Mobil İnternet Cihazları'' kategorisiyle ilk tanıtıldığı günden bu yana hızla kullanıcıların ilgisini çeken tablet bilgisayarlara olan talebin, artarak süreceği belirlendi. 2017 yılında küresel ölçekte 250 milyon tablet bilgisayarın satılacağı tahmin ediliyor. Tablet bilgisayarların fiyatlarının düşmesiyle pazarın önemli tedarikçilerinin yeni ürünlerinin, tüketicilerin ilgisini çektiği belirtilen raporda, bu cihazlara yönelik yazılım gibi yan alanların da büyüdüğü ve kendi ekosistemini yarattığına işaret edildi. Tablet bilgisayarlarla ilgili donanım ve yazılım geliştirmelerinin elektronik endüstrisine de yön verdiği ifade edilen raporda, geleceğe yönelik öngörülerden bazıları şöyle: -Standart tüketicilere yönelik tablet bilgisayarlar, sadece dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlarla değil aynı zamanda akıllı cep telefonları gibi diğer elektronik cihazlarla da rekabet edecek. -Mobil uygulama içeriklerindeki artış, yeni yarı iletken teknolojilerindeki gelişmeler ve tam internet erişimi gibi özellikler tablet pazarını genişletecek. -İşletim sistemleri iOS ve Android, pazarın yüzde 90'ına hakim olacak. -Kablosuz iletişim operatörleri, 3G ve 4G destekli tablet bilgisayarlar dolayısıyla önemli veri talebiyle karşılaşacaklar ve iş modellerini buna göre yeninden düzenleyecekler.