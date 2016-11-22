Dünya Tabipler Birliği'nden Erdoğan'a: Sağlık sisteminin işleyişini tehdit eden davranışlara son verin!

Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz darbe girişimi ardından alınan kararların Türk sağlık sistemi ve doktorları üzerindeki olumsuz sonuçlarından endişe ettiklerini belirten ve önlem alınmasını isteyen bir mektup kaleme aldı.

CPME Başkanı Dr. de Haller ve WMA Başkanı Dr. Ketan Desai tarafından imzalanan mektupta, İstanbul Tabip Odası’na karşı açılan ve tüm seçilmiş organların görevden alınmasını talep eden davanın yanı sıra, Oda Başkanı Dr. Selçuk Erez’e bir basın açıklaması sonrası açılan dava örnek verildi. Buna ek olarak, Ankara Tabip Odası Yürütme Kurulu’ndan Dr. Benan Koyuncu’nun, başka birçok akademisyen ile birlikte, keyfi olarak üniversitedeki görevinden alındığı belirtildi.

Darbe girişiminin hemen ardından Türk Tabipler Birliği’nin bu girişimi kınayan bir açıklama yaptığı, aynı zamanda temel haklara olan bağlılıklarını yinelediği de mektupta ifade edildi.

Mektup, "Türk Tabipler Birliği ve yöneticilerinin maruz kaldıkları baskının ciddi endişe kaynağı olduğunu" söylerken; "CPME ve WMA, herkesin insan haklarının, sağlık hizmetlerine güvenli erişim de dahil olmak üzere, koşulsuz olarak korunması gerektiğini yeniden vurgular. Yüksek nitelikli sağlık hizmetlerine erişim ve işgücünün güvenli koşullarda çalışabilmesi, işlevsel bir sağlık sistemi tarafından güvence altına alınmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Mektupta ayrıca şu ifadeler de yer alıyor:

‘TTB’yi desteklemeye devam edeceğiz’

“Bu sebeplerden ötürü, bahsedilen ilkelere uymayan ve temel insan haklarını tehdit eden tüm davranışları kınıyoruz. CPME ve WMA olarak, Türk Tabipler Birliği’nin demokrasi, insan hakları ve tıbbi etik alanındaki kazanımlarını desteklemeye devam edeceğiz.

Sizi ve tüm ilgili kurumları, temel insan haklarını gözetmeyen ve sağlık sisteminin işleyişini tehdit eden davranışlara son vermeye çağırıyoruz. Ülkedeki gelişmeleri takip etmeye ve Türk meslektaşlarımızla yakın iletişimde olmaya devam edeceğiz.”