Dünya Su Günü | "Su tasarrufu küresel ısınmaya karşı göz ardı edilen ama güçlü bir silah"

Birleşmiş Milletler, 22 Mart Dünya Su Günü'nde su tasarrufunun küresel ısınmayla mücadeledeki önemine vurgu yaptı. Öte yandan BM'nin hazırladığı raporda, iklim değişikliğiyle mücadele için atılan adımlarda su kaynaklarının korunması için yeterince kaynak ayrılmadığı belirtildi.

The Guardian'ın aktardığı Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporda, küresel ısınmanın dünyadaki suyun miktarı ve kalitesine çarpıcı etkileri olacağını ortaya koydu. BM raporunda, su kıtlığının milyarlarca insanı etkileyebileceği belirtildi.

Raporun editörü Richard Connor, "Eğer su tasarrufu yapıyorsanız, enerji tasarrufu yapıyorsunuz demektir. Bu yolla su getirecek enerjiyi üretmek için çıkacak sera gazı da azalır" dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişimi Raporu 2020'ye göre su kullanımı son yüzyılda 6 kat arttı. Raporda sulak adamların korunmasının "hayati önem" taşıdığı çünkü bu alanların selleri durdurduğu, suyu saflaştırdığı gibi ormanlar kadar karbon muhafaza ettiği belirtildi.