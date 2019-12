Dünya Su Forumu İstanbul’da toplanıyor

İstanbul’da düzenlenecek 5. Dünya Su Forumu’na katılacak 20 bin kişi için 7 gün boyunca yapılacak yemeklerin fazlası, iki aşevine gönderilecek. Duyarlı çevreciler, isterlerse araçlarıyla neden oldukları karbon salınımı karşılığını parayla ödeyebilecek.



Türkiye’nin Dünya Su Konseyi’yle birlikte düzenlediği ve 107 ülkeden yaklaşık 20 bin konuğun katılması beklenen “5. Dünya Su Forumu” İstanbul’da 15 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da başlıyor.



Bu yıl “Farklılıkların Suda Yakınlaşması” temasının işleneceği ve 22 Mart’ta sona erecek forum kapsamında ilk kez düzenlenecek mini zirveye, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani de katılacak.

Dünya su forumuna karşı çeşitli sivil toplum ve siyasi parti örgütlerinin de aralarında bulunduğu 70’in üzerinde kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu platform da aynı tarihlerde “suyun ticarileştirilmesine karşı” alternatif etkinlik ve forumlar düzenleyerek protestolarda bulunacak.



Atıklar Çöp(m)adam’a



5. Dünya Su Forumu, birçok konuda ilklere de imza atacak. 20 bin kişinin katılacağı forum bünyesinde ilk kez oluşturulan Çevre Dostu Forum İnisiyatifi, organizasyonun tüm aşamalarında, etkinliğin çevreye olumsuz etkisini minimuma indirmeyi amaçlıyor. Koordinatörlerden Janine Tabasaran ile Thad Mermer, forumun çevresel etkileri üzerine bir yıldır hazırlanıyor.



İşte forumdan çevresel önlemler:



- İstanbul’daki 80 otelde kalacak katılımcılar, forum merkezine ulaşımda karbon salınımını azaltmak için; Kadıköy, Ortaköy, Üsküdar ve Beşiktaş’tan botlarla Feshane’ye taşınacak. Sütlüce’deki merkeze ise çevre dostu yeşil otobüsler sefer yapacak.



- WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), özel standlar açacak ve isteyen katılımcılar ulaşım sırasında neden oldukları karbon salınımını kilometre ve ton üzerinden ödeyebilecek.



- Yemekte kullanılacak plastik tabaklar Ayvalık’taki “Çöp(m)adam” projesine gönderilecek.



- Forum boyunca açılacak standların bulunduğu 10 bin metrekarelik çadırda kullanılan halılar etkinlik bittiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği yoksul ailelere dağıtılacak.



- Her katılımcı için Çevre ve Orman Bakanlığı bir ağaç dikecek.



- Forum alanında kullanılan her ürün, 94 kumbarada türüne göre toplanıp geri dönüşüm firmalarına verilecek.



- Forum boyunca gereksiz su ve plastik tüketiminin de önüne geçilmesi için katılımcılara matara dağıtılacak, alana koyulacak sebillerden su ihtiyacı giderilecek.



- Forum süresince her öğle yemeğinde; 3 soğuk -4 sıcak sandviç ile meyve ya da kek verilecek. Günde 20 bin sandviçten elde kalanlar, Beyoğlu ve Eyüp’teki belediye aşevlerine günlük olarak gönderilecek.