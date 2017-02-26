Dünya solu Kolombiya’da toplanıyor

Aralık 2014’ten bu yana Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevini yürüten CHP’li Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal 25. Genel Kurulu’nun 2-4 Mart 2017 tarihleri arasında Kolombiya’nın Cartagena kentinde yapılacağını duyurdu. Genel Kurul öncesinde Konsey toplantısının yanı sıra yöneticisi olduğu ve üyeliklere karar veren Etik Komite’nin toplantısı olması nedeniyle bugün yola çıkan Umut Oran, gerçekleşecek toplantılar ve gündemleri hakkında şu açıklamayı yaptı:

11 bin 423 kilometrelik uçuş

“Enternasyonal 4 yılda bir tüm yönetim organları yenileniyor, bu nedenle seçimli genel kurul yapılıyor. Bu toplantı, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Calderón’un daveti üzerine Kolombiya’da gerçekleşiyor. Bir anlamda dünya sol partilerinin Birleşmiş Milletler’i olan Enternasyonal’de yeniden Türkiye’yi, CHP’yi temsil etmek için bugün 17 saat uçarak 11 bin 423 km ötedeki Kolombiya’nın Cartagena kentine gideceğim.”

52 yıl sonra barışı yakalayan ülke

“Referandum ortamında Türkiye’den ayrılmayı pek istemiyorum ama 52 yıl sonra barışın topraklarına hakim olduğu Kolombiya’da Devlet Başkanı’nın davetiyle gerçekleşecek bu toplantıdan çok yararlı deneyimler, bilgiler edineceğimizi düşünüyorum.”

CHP’yi Umut Oran temsil edecek

“CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde Sosyalist Enternasyonal’de CHP’yi temsil etmeye devam edeceğim. Yapılacak seçimde yeniden Başkan Yardımcısı seçilmek için çalışma yürüteceğim.”

Barış-Eşitlik-Dayanışma

“25. Kongresinin konusu “Barış-Eşitlik-Dayanışma” olarak belirlendi. Kongrede üzerinde durulacak 1.Tema, “Çatışmaları önleyerek daha barış dolu bir dünya inşa etmek”, 2. Temanın konusu “Ulusal ve global ekonomide daha fazla eşitliği sağlamak” 3. Tema ise “Uluslararası kurumlar ve uluslararası dayanışma” şeklinde tanımlandı.”

Kadınlar için güzel sürpriz

“Sosyalist Enternasyonal Kadın Kolları Kongresi de 26-27 Şubat 2017 tarihleri arasında “2030’a kadar cinsiyet eşitsizliğini sona erdirme” temasıyla toplanacak. Bu toplantıda da Türkiye ve CHP adına güzel müjdeli bir haber vereceğimizi umut ediyorum.”

Cinsiyet eşitsizliğinin 21 yıllık karnesi kötü

“Cinsiyet Eşitsizliği ile ilgili olarak 189 ülke 1995 Pekin Platformuna katılmıştı. Ancak aradan geçen 21 yılda hiçbir ülke gerçekten cinsiyet eşitliğine ulaşamadı. İş hayatında ve siyasette eşitsizlikler halen devam ediyor. BM, Hedef 2030 kapsamında “Yüzyılın Kalkınma Hedefleri” içerisine küresel iklim değişikliklerinin yanı sıra cinsiyet eşitsizliğini de ilave ediyor. Eğitim kişisel, sosyal ve ekonomik kalkınma için olmazsa olmaz. Ancak bugün 60 milyon çocuk ilköğretim olanağından yoksun olarak yaşıyor.”

58 ülkede seçim yapıldı

Adil ve eşit bir dünya için cinsiyet eşitliğini STÖ’lerde ve siyasette de sağlamamız gerekiyor. Ama sonuçlar dünya çapında da pek parlak değil. Çünkü 2015’te 58 ülkede yapılan genel seçimler incelendiğinde 28 ülkede cinsiyet kotasının kullanıldığını ve sonuçta yüzde 28,3 kadın adayın seçildiğini görüyoruz. Geri kalan 30 ülkede ise kota olmadığı için seçilen kadın aday oranı yüzde 13,5’te kaldı!

Halen Dünyada 16 ulusal kadın lider var, bu da yüzde 5’e tekabül ettiği belirtiliyor. Bu kadın liderlerin 6’sı Avrupa, 5’i Asya, 3’ü Afrika, 1’i Amerika ve 1’ri de Okyanusya’da bulunuyor