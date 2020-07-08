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Spor

Dünya snowboard şampiyonu Alex Pullin, zıpkınla balık avlarken hayatını kaybetti

08 Temmuz 2020 12:09

Avustralyalı snowboard şampiyonu Alex Pullin, zıpkınla balık avlarken yaşamını yitirdi. 32 yaşındaki Olimpiyat şampiyonunun ölümü spor camiasında şok etkisi yarattı.

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Alex PullinDünya snowboard şampiyonuzıpkınla balık avlarken
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