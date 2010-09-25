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Yaşam

DÜNYA SİNEMASINDAN SEÇKİLER ALTIN PORTAKAL'DA ANTALYA (A.A)

25 Eylül 2010 18:11

-DÜNYA SİNEMASINDAN SEÇKİLER ALTIN PORTAKAL'DA ANTALYA (A.A) - 25.09.2010 - Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, dünya sinemasının özel seçkilerini sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Antalya Kültür Sanat Vakfının düzenlediği 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, birbirinden değerli filmleri sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.  ''Uluslararası Özel Gösterim'' başlığı altında ''Sıradan Yaşamlar, Sıradan Öyküler'', ''Sınırdakiler'' ve ''Aileye Bakmak, Aileyi Aramak'' bölümlerinde, dünyanın dört bir yanından filmler özel bir seçkiyle Altın Portakal'da sinemaseverlerle buluşacak.

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