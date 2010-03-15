Dünya silaha sarıldı!

T24 - En büyük silah tedarikçisi ABD, en büyük ithalatçılar Çin ve Hindistan, Çin'in en büyük pazarı İran, İlk 10'a giren yeni iki ülke; 5 yıllık konvansiyonal silah satışı raporu hassas bölgelerdeki endişeleri artırıyor.





Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), silah satışındaki küresel artışın, gerginliklerin bulunduğu bölgelerdeki silahlanma yarışıyla ilgili endişeleri artırdığını bildirdi. SIPRI'nin yeni verilerine göre, belli başlı konvansiyonel silah satışı, 2005-2009 döneminde, önceki beş yıla oranla yüzde 22 arttı.



SIPRI'nın raporunda, silah ihracatının yüzde 30'unu yapan ABD en büyük silah tedarikçisi olurken, Çin ve Hindistan'ın en büyük konvansiyonel silah ithalatçıları olduğu belirtildi.



Raporda, Singapur ve Cezayir'in, ilk kez silah ithalatçısı ülkeler arasında ilk 10'a girdiği de kaydedildi.



SIPRI, İran'ın da son 5 yılda Çin'in silah sanayiinin en büyük ikinci alıcısı olduğu, Çin'in İran'a yaptığı satışlar arasında binden fazla karadan havaya füze, gemi savar füzesi, 50 piyade savaş aracı bulunduğu, bu satışların Çin'in silah ihracatının yüzde 14'ünü oluşturduğunu bildirdi.



Bu satışların hiç birinin BM'nin İran'a uyguladığı ambargoları ya da diğer uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğine işaret edildi.



Bu satışlara rağmen, Çin'in küresel silah satışında çok büyük yeri olmadığı, yıllık ihracatının ortalama 380 milyon dolar civarında, ABD'nin yıllık silah ihracatının ise 7 milyar dolardan fazla olduğuna dikkat çekildi.



Küresel silah satışı eğiliminde 5 yıllık ortalamaları gözönünde bulunduran enstitü, son verilerin, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'da bulunan hassas bölgelerdeki silahlanma yarışıyla ilgili endişeleri artırdığı kaydedildi.



2005-2009 dönemindeki silah satışlarının yüzde 27'sini savaş uçaklarının oluşturduğu belirtilirken, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne 72, İsrail'e 52 F-16, Güney Kore'ye de 40 F-15 uçağı sevk ettiği, dünyanın iki numaralı silah ihracatçısı Rusya'nın da, Hindistan'a 82, Cezayir'e 28 ve Malezya'ya 18 Suhoi savaş uçağı sattığı bildirildi.



SIPRI'nın Silah Satışı Veritabanı, savaş uçakları, zırhlı araçlar, top, sensörler, füzeler, gemi ve hava savunma sistemlerini içerirken, kamyon, hafif silahlar ve mühimmatı kapsamadı.







