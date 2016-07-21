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Çevre

Dünya sıcaklık rekoru kırıldı

Sıcaklık düzeyindeki artışın en fazla kuzey yarım kürede hissedildiği açıklandı

21 Temmuz 2016 19:18

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 2016 yılının ilk 6 ayında dünya genelinde sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’ndeki basın toplantısında, DMÖ Dünya İklim Araştırmaları Programı Direktörü David Carlson, "Kutup denizindeki buzullar erken ve hızlı eriyor, küresel sıcaklığı arttıran karbondioksit seviyesi en yüksek seviyesine ulaştı. 2016 yılının ilk 6 ayında küresel sıcaklık rekoru kırıldı" dedi.

Bu yılın haziran ayının, kurumun kayıt tutmaya başladığı 1880’den bu yana dünyadaki en sıcak haziran ayı olduğunu ifade eden Carlson, peş peşe son 14 ayda da dünyada yeryüzü ve okyanus yüzeyinde sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi.

Carlson, 2016 yılının ilk 6 ayında ortalama sıcaklığın, 19. yüzyıl seviyelerinin 1,3 derece üstünde ölçüldüğünü bildirdi.

Sıcaklık düzeyindeki artışın en fazla kuzey yarım kürede hissedildiğini belirten Carlson, Kanada, Rusya, Grönland ve Alaska’da sıcaklık seviyesindeki artışın yüksek olduğunun altını çizdi.

 

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