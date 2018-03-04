Dünya Seks İşçileri Günü'nde çağrı: Patronsuz ve pezevenksiz bir dünya

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada genelevlerin son yıllarda kapatılmaya başlanası, seks işçilerine usulsüz cezalar yazılarak yıldırma politikası uygulanması gibi sorunlara dikkati çekti.Yasal mevzuatların seks işçilerinin kayıt dışı, sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda çalışmasına engel olacak biçimde düzenlenmesi istendi.

Bianet'te yer alan habere göre açıklamada seks işçilerinin SGK sistemine çalışan olarak kayıt olamadıkları için emeklilik, ücretsiz sağlık hizmeti ve devletin SGK’lı çalışan diğer işçilere sunduğu sosyo-ekonomik haklardan faydalanamadığı da hatırlatıldı.

2015’ten beri Türkiye’de 58 seks işçisinin saldırıya uğradığını, altı trans seks işçisinin ise intihar ettiğini belirten dernek şöyle devam etti:

“2018 yılında hala ‘patronsuz ve pezevenksiz bir dünya’ çağrımız geçerliliğini korumaya devam ediyor. Çetelere, mafya ilişkilerine, seks işçilerinin emeğinin sömürülmesine, hukuksuzluğa, kolluk kuvvetlerinin ayrımcı ve keyfi uygulamalarına, kötü muamele ve işkenceye, çalışırken yaşanılan şiddet ve nefret saldırılarına, medyanın bu saldırıları meşrulaştıran diline karşı bir arada hareket etmemiz ve mücadelemizi sürdürmenin önemini bir kez daha vurguluyoruz.”

Seks işçilerinin talepleri

Dernek, yasa yapıcılardan taleplerini şöyle sıraladı:

-Seks işçiliği bir meslek kolu olarak ve geniş bir anlamda yorumlanarak yasal hale getirilmeli.

-Cinsel hizmet sektörü çalışanlarının emeklilik, sigorta primleri, ücretsiz sağlık hizmetleri ve devletin SGK’lı çalışanlara sunduğu sosyo-ekonomik haklardan faydalanabilecekleri gerekli düzenlemeler yapılmalı.

- Korunaklı ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturulmalı.

-İşyeri ve işçi güvenliğini ilgilendiren kanunlarda kapsayıcı düzenlemeler yapılmalı.

- Seks işçiliği ve insan ticareti arasındaki ayrımı kesin bir şekilde bilinerek hareket edilmeli.

-Patron ve pezevenklerin seks işçileri üzerindeki sömürülerini engelleyici ve önleyici tedbir alınmalı.

-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV ve Hepatit C ile mücadelede etkin siyasi stratejiler geliştirilmeli.

-Trans, na-trans ve diğer cinsiyet çeşitliliklerinden her cinsel hizmet çalışanının kolluk kuvvetlerinden eşit ve adil muamele görmelerini sağlayıcı eğitimler şart koşulmalı.

-İstihdam politikalarında yasal genelevler ile ilgili trans çalışanları da kapsayacak şekilde ilerici düzenlemeler yapılmalı.

-Mevcut çalışma sahalarının koşullarını iyileştirici tedbirler alınmalı.