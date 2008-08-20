Dünya Şehirleri oyununda İstanbul'un rengi pembe

Dünyanın en çok satan masa oyunlarından Monopoly'nin 27 Ağustos'ta tüm dünyada piyasaya çıkacak Dünya Şehirleri oyunu için 58 ülkede internet kullanıcıları arasında düzenlenen oylamanın ardından, 70 dünya kenti arasından 22'si ve yer alacakları bölümün rengi belirlendi.

Monopoly oyununun üreticisi Hasbro'nun internet sitesinden belirtildiğine göre, Türkiye'nin tanıtımı için önemli görülen ve beş milyon kişinin katıldığı oylamanın ardından 17. sırada yer almaya hak kazanan İstanbul, Kanada'nın Toronto ve Ukrayna'nın Kiev kentiyle birlikte pembe renkli bölümde yer alacak.

Bugün sona eren oylamanın ardından oyunda en prestijli renk olan laciverti Kanada'nın Montreal ve Letonya'nın Riga kentleri işgal edecek. Hiçbir Rus, Alman ve Hint kentinin yer almadığı oyunda bu kez banknot yerine banka kartı kullanılacak. Su ve elektrik idarelerinin yerini bu sefer "rüzgar ve güneş" gibi yenilenebilir enerji kaynakları alacak, tren garlarının bulunduğu bölümlere hava, deniz, demir yolu ve uzay şirketleri getirilecek.

Tüm dünyanın en çok oynanan masa oyunlarından Monopoly, 1929'daki Amerikan krizinde işsiz kalan bir Amerikalı mühendis tarafından icat edilmişti. 1935'ten bu yana 37 dile çevrilen oyun 250 milyondan fazla sattı.

Monopoly'de dünya kentlerinin renk dağılımı şöyle olacak;

Lacivert: Montreal, Riga

Yeşil: Cape Town, Belgrad, Paris

Sarı: Kudüs, Hong Kong, Pekin

Kırmızı: Londra, New York, Sydney

Turuncu: Vancouver, Şangay, Roma

Pembe: Toronto, Kiev, Istanbul

Açık mavi: Atina, Barselona, Tokyo

Açık sarı: Taipei, Gdynia