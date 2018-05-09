Dünya şampiyonundan çıplak basın toplantısı

Dünya Snooker Şampiyonu olan Mark Williams, şampiyonluğun ardından düzenlediği basın toplantısına çıplak bir şekilde katıldı.

Snooker oyuncusu Mark Williams, katıldığı 2018 Dünya Snooker Şampiyonası'nda eğer şampiyon olursa basın toplantısına çıplak bir şekilde çıkacağını açıklamıştı.

"Asla yapmam' dediğim bir şeyi yaptım"

Daha sonra, rakibi John Higgins'i 18-16 yenerek dünya şampiyonluğunu ilan eden Williams, sözünü tuttu ve basın toplantısına üzerinde yalnızca bir havluyla birlikte çıplak bir şekilde çıktı. Basın toplantısında konuşan Williams, şampiyonluğu ve verdiği sözle ilgili şöyle konuştu: "Şu anda biraz garip hissediyorum ve burası biraz soğuk! Ancak başka hiçbir turnuva kazanamazsam bile umrumda olmaz, ben 'asla yapmam' dediğim bir şeyi yaptım."