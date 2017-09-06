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Spor

Dünya şampiyonu ve üçüncüsü güreşçilere coşkulu karşılama

Fransa'da düzenlenen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile 66 kiloda üçüncülük elde eden Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat'ta Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen törenle karşılandı

06 Eylül 2017 22:13

Fransa\'da düzenlenen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda 130 kiloda Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile 66 kiloda üçüncülük elde eden Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat\'ta Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen törenle karşılandı.
Yozgat\'a gelen milli güreşçiler, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı\'nı tüm dünyaya dinletmek için çalıştıklarını söylediler. Yozgatlıların yoğun ilgi gösterdiği karşılama törenine milli güreşçi Atakan Yüksel\'in babası Seyit ve annesi münevver Yüksel\'de katıldı. Yüksel ailesi, çocuklarının 20 yıldır azimle çalıştığını ve bundan sonra kendisinden şampiyonluk beklediklerini söylediler. Törene, il yöneticileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve milli güreşçilerin yakınları yoğun ilgi gösterdi.
Törende milli güreşçileri altınla ödüllendiren Vali Kemal Yurtnaç, Türk Milleti\'ni gururlandıran Rıza Kayaalp ile Atakan Yüksel\'e başarılarının devamını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Valilik önünde karşılama
-Milli güreşçi Atakan Yüksel\'in babası Seyit Yüksel ve annesi Münevver Yüksel\'in konuşması
-Güreşçilere çiçek verilmesi
-Konuşmalar
-Altın takılması
-Detay

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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