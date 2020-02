Dünya şampiyonu VakıfBank'a coşkulu karşılama!

Kulüp başkanı Demren: \"En çok çalışan voleybol takımıyız\"

Çin\'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube\'ü 3-0 yenerek üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü unvanını alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

Şampiyon takımı Atatürk Havalimanı\'nda bando takımı ve çok sayıda taraftar çiçeklerle karşıladı.

Kulüp başkanı Osman Demren, kaptan Melis Gürkaynak, Gizem Örge Güner, Zehra Güneş ve Buket Gülübay şampiyonlukla ilgili Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

DEMREN: \"EN ÇOK ÇALIŞAN VOLEYBOL TAKIMIYIZ\"

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, kazanılan şampiyonlukların çok çalışmaktan geçtiğini dile getirerek, \"Ülkemize üst üste bu şampiyonlukları kazandırdığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Uluslararası turnuvaların son 4\'ünü biz kazandık. Bu şampiyonlukları hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu ülke de bu gururu hak etti. Biz uluslararası her düzeyde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza da söylüyorum; bizim görevimiz sonuna kadar çalışmak. Biz her kupayı alamayabiliriz ama dünyada en çok çalışan ve en iyisini yapmaya çalışan voleybol takımı biziz. Mutluyuz\" dedi.

GÜRKAYNAK: \"BU BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL\"

Takım kaptanı Melis Gürkaynak ise, kazanılan şampiyonluklarda büyük emekler olduğunu ve başarının tesadüf olamadığına vurgu yaparak, \"Çok çalışan ve çok mücadele eden bir takımız. Voleybol oynamayı ve birbirini çok seven insanlarız. En önemli olan bu. Çok büyük bir aileyiz. Menajerlerimiz, antrenörlerimiz başkanımız aslında tüm maçları birlikte oynuyoruz. VakıfBank\'ta fark yaratan şey bu. O nedenle başkanımıza yöneticilerimize antrenörlerimize tüm takım adına teşekkür ederim. Bizim şampiyon olmamız için tüm imkanları onlar bize sağlıyor. Bize sadece VakıfBank ailesi adına mücadele etmek kalıyor ve bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu başarılar tesadüf değil. O kadar çok kupa kazandık ki dışardan bunun şans ya da kolay bir şey olduğunu düşünüyor olabilirler ama her kupanın altında büyük bir mücadele yatıyor. VakıfBank ailesine teşekkür ederim\" açıklamasını yaptı.

GÜNER: \"VAKIFBANK HER ZAMAN BAŞARILIDIR

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası\'nda en iyi libero seçilen Gizem Örge Güner de, \"Zorlu bir turnuvaydı ve çok iyi rakiplerle mücadele ettik. Brezilyalı rakiplerimiz çok sistemli ve iyi mücadele eden takımlardı. Kademe kademe çok iyi bir turnuva çıkardığımızı düşünüyorum ve finale doğru her geçen gün daha iyi bir performans sergiledik. Toplamda 3\'üncü art arda 2\'nci kez bu kupayı evimize getirdiğimi için çok mutluyuz bize inanan ve güvene herkese çok teşekkür ederiz. VakıfBank her zaman başarılıdır ama bu sene biraz farklıydı. Takım gençleşti ve yeni genç oyuncular takıma katıldı. Eski VafıkBank ruhunun kaybolacağı düşüncesi vardı ama biz öyle olmadığını biliyorduk ve bunu daha sezonun başında böyle önemli bir kupayı kazanarak gösterdiğimiz için çok mutluyuz\" diye konuştu.

GÜNEŞ: \"BU TAKIMDA YER ALDIĞIM İÇİN GURURLUYUM\"

VakıfBank\'ın genç orta alan oyuncusu Zehra Güneş, böyle bir turnuvadan şampiyonlukla dönmelerinden dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, \"Turnuvanın kalitesi çok yüksekti. Üst üste 2\'nci Türk bayrağını zirveye taşımak bizim için gururdu. Şu an hepimiz çok mutluyuz. Takımımla, ekibimizle ve bizi destekleyen herkesle gurur duyuyorum. Böyle bir takımda yer almak gerçekten zor. Bu nedenle kendimle gurur duyuyorum. Yorgunuz ama bu sonuçları almak tüm yorgunluğu unutturuyor\" şeklinde konuştu.

GÜLÜBAY: \"GİTTİKÇE BÜYÜYEN BİR KULÜBÜZ\"

Yaşanan şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu ve genç yaşta böyle bir tecrübenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Buket Gülübay, \"Ülkemize bu gurur toplamda 3 üst üste 2\'nci kez yaşattığımız için çok mutluyuz. Çok büyük hayallerle Çin\'e gitmiştik ve bunun başardığımız için çok mutluyuz. Takımda gençler olarak ilk senemizdi. Takımdaki tecrübeli isimlerle birlikte bu şampiyonluğu yaşamak bizim için çok önemliydi. Gittikçe büyüyen bir kulübüz. Buna öncülük eden başkanımıza çok teşekkür ederiz. Menajerlerimize ve bu takımı en iyi yerlere getirmek için çalışan antrenörlerimize çok teşekkür ederiz. Biz onların sayesinde ilerliyoruz. Herkese çok teşekkürler\" dedi.

