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Dünya

'Dünya şampiyonu sporcu IŞİD tarafından öldürüldü'

Tayland boksunda iki dünya şampiyonluğu bulunan ve IŞİD'e katılan Valdet Gashi’nin örgütten kaçmaya çalışırken öldürüldüğü öne sürüldü

23 Temmuz 2015 15:38

Tayland boksunda iki kez dünya şampiyonu olan ve ailesini Almanya’da bırakarak IŞİD’e katılan Valdet Gashi’nin, örgütten kaçmak istediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

Gashi’nin ailesi Birkaç hafta önce İsveç televizyonuna Gashi’nin Suriye’de öldüğünü söylemişti. Fakat dünya şampiyonu sporcunun ölüm nedeni net olarak belirtilmemişti. 

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü güvenilir kaynaklara atıf yaparak, Gashi’nin bir başka grupla Halep’ten kaçarken tutuklandığını ve Münbiç kentinde hapsedildikten sonra IŞİD tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Fakat Londra merkezli örgüt, bir başka kaynaktan Gashi’nin hayatta olduğuna ve örgütten kaçmaya çalıştığına dair haber aldıklarını da belirtti.

İddiaya göre; Arnavut asıllı 29 yaşındaki Valdet Gashi, bu yıl Ocak ayında IŞİD’e katılmak üzere Almanya’dan ayrıldı. İki kızını ve eşini geride bırakan sporcu daha önce verdiği bir mülakatta “Hayır yaparken ölürsem eğer, elbette mutlu olurum” diyerek verdiği kararın arkasında durduğunu göstermişti. 

 

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Valdet Gashisuriyeışidtayland boksu

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