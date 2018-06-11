Dünya Şampiyonu olan Okyanus Kolejleri Takımı, yurda döndü

Takım kaptanı Batuhan Avcı: \"Bu okulumuz için, Türkiye için büyük bir başarı\"

Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz: \"Bu başarı; okulla eğitimin bir arada yürüyebileceğinin göstergesi oldu\"

Takım antrenörü Şeref Tok: \"Buraya gelene kadar 4 yıllık bir planlama yaptık\"

Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL,(DHA)

22\'nci ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası\'nda zafere ulaşan Okyanus Kolejleri yurda döndü.

Çek Cumhuriyeti\'nin Brno kentinde düzenlenen 22\'nci ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası\'nda finalde Almanya\'yı 3-2 yenerek Türkiye\'yi şampiyon yapan Okyanus Kolejleri Erkek Voleybol Takımı, dün akşam saatlerinde İstanbul\'a geldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan kafileyi; oyuncuların ve teknik heyetin aileleri ile yetkililer çiçeklerle karşıladı. 28 ülke arasından Türkiye\'ye şampiyonluk kazandıran erkek voleybolcular için, \"Türkiye sizinle gurur duyuyor\" tezahüratlarında bulunuldu. Dünya şampiyonu teknik heyet ve oyuncular havalimanında şarkılar eşliğinde dans etti, erik dalı türküsünü söyleyerek de şampiyonluğu doyasıya kutladı.

AVCI: \"BU OKULUMUZ İÇİN, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI\"

Takım kaptanı Batuhan Avcı, \"Mutluyuz. Dört yıllık bir çalışmanın sonunda şampiyon olduk. Bu okulumuz için, Türkiye için büyük bir başarı. Bize bu imkanı verenlere teşekkür ediyoruz. Zorluydu. Başka ülkedeyiz sonuçta, alışma süreci biraz zor oldu\" dedi.

CENGİZ: \"BU BAŞARI; SPOR İLE EĞİTİMİN BİR ARADA YÜRÜYEBİLECEĞİNİN GÖSTERGESİ OLDU\"

Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz, turnuvanın çok zor geçtiğinin altını çizerek, \"28 ülkenin yarıştığı bir turnuvaya katıldık. Kurum olarak 4 yıl önce hazırlandık bu şampiyonaya. Finalde Almanya karşımıza çıktı. 3-2 Almanya\'yı yenerek herkese büyük bir gurur yaşattığımızı düşünüyoruz. Kurum olarak şunu ispatladığımızı düşünüyoruz; spor ile eğitimin bir arada yürüyebileceğinin göstergesi oldu bizim için bu başarı. Bundan sonraki günlerde de en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz. Kazanmış olduğumuz dünya birinciliği, bizi destekleyen herkese hediye olsun. Başta kurucumuz sayın Orhan Özbey, genel müdürümüz sayın Lokman Demiray olmak üzere bizi destekleyenlere sonsuz teşekkür ederiz\" ifadelerini kullandı.

TOK: \"BURAYA GELENE KADAR 4 YILLIK BİR PLANLAMA YAPTIK\"

Takım antrenörü Şeref Tok ise turnuvayı hedefledikleri noktada bitirdiklerini söyleyerek, \"Buraya gelene kadar 4 yıllık bir planlama yaptık, hedeflediğimiz noktada bitirdik. Uzun bir süreç sonunda, çok yoğun bir maç trafiğinin olduğu ve çok iyi takımların olduğu turnuvanın sonunda dünya şampiyonu olduk. Bu süreçte velilerimize, Okyanus Kolejleri\'ne, İbrahim Bey\'e, voleybol şube sorumlusu Adil hocamıza ve bizlere destek çıkan İstanbul\'un çok değerli kulüplerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın çıkış görüntüsü

- Takıma çiçek verilme görüntüsü

- Takımın erik dalı oynama görüntüsü

- Takım kaptanı Batuhan Avcı\'nın açıklamaları

- Okyanus Koleji Sportif Direktörü İbrahim Cengiz\'in açıklamaları

- Takım Antrenörü Şeref Tok\'un açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

