Dünya şampiyonu güreşçi Yasemin'e davul-zurnalı karşılama

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- DÜNYA Güreş Şampiyanası\'nda kadınlar 75 kiloda dünya şampiyonu olan Yasemin Adar, Edirne\'de davul- zurna eşliğinde karşılandı.

Fransa\'nın başkenti Paris\'te geçen ay düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 75 kilo finalinde Belaruslu rakibi Marzaliuk\'u 5-4 yenerek Türkiye\'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Yasemin Adar, bugün sporcusu olduğu Trakya Birlik ve arkadaşları tarafından Edirne\'de davul ve zurna ile karşılandı. Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel\'in çiçek verdiği dünya şampiyonu Adar, \"Ülkemi çok iyi şekilde temsil edip şampiyon oldum. Çok guruluyum. Trakya Birlik Spor kulübüme çok teşekkür ederim, bu karşılamayı gerçekleştirdikleri için. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda kendimi kürsüde görüp, İstiklal Marşımızı okutmak. Kendimi burada görmek istiyorum\" dedi.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, \"Türkiye\'yi temsil eden bir sporcumuzun olması çok sevindirici. Yasemin\'nin kazandığı başarı bizim için çok önemli. Ama biz kurum olarak Türk kadını olarak Trakya Birlik sporcusu Yasemin Adar\'ın dünya şampiyonu olarak madalya getirmesi bizi daha çok gururlandırdı. Artık hedefimiz olimpiyatlar. Karşıladığımızda çiçekler dünya şampiyonu sporcumuz Yasemin\'in yanında sönük kaldı\" dedi.



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