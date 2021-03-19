Dünya satranç şampiyonu Carlsen'in hamlesi rakibini 'kahkahalara boğdu'

Satranç Dünya Şampiyonu olan Norveçli büyük usta Magnus Carlsen, kendi düzenlediği Invitational turnuvasında, beş kez ABD Şampiyonu olan dünyanın 18 numarası Hikaru Nakamura ile karşılaştı. Carlsen, oyuna beklenmedik şekilde "Bongcloud" açılışı ile başlarken, büyük ustanın bu hamlesi satranç çevrelerinde tartışma konusu oldu.

2013'den beri satrançta dünyanın bir numarası olan Carlsen, en sık kullanılan ilk hamleler olan e4-e5 açılışının ardından, şahını e2'ye getirerek Nakamura'yı 'kahkahalara boğdu'. Nakamura bunun üzerine Bongcloud karşı atağıyla devam ederken izleyiciler arasındaki Macar büyük usta Peter Leko, ''Lütfen kesinlikle evde denemeyin, unutun gitsin'' yorumunu yaptı.

Carslen ve Nakamura'nın bu hamleleriyle, tarihte ilk defa büyük bir turnuvada bu açılışın oynanmış oldu.

Bongcloud açılışı neden kötü?

Bu açılış henüz oyunun ikinci hamlesinde bütün satranç prensiplerini çiğniyor. Merkez için savaşmaz, şahı açığa çıkarır, taşların gelişimini engeller, hamle kaybettirir ve roku bozar. Fakat bu açılış, internetin doğuşundan bu yana satranç çevrelerinde favori oldu. 2000 yılında Bobby Fischer'ın, Nigel Short ile internet satranç kulübünde oynadığı iddia edilen oyun serisi, açılışın popülerleşmesinde büyük rol oynadı.

Olay üzerine, Lichess ve chess.com açılış veritabanlarına "Bongloud" açılışı eklendi. Ancak Nigel Short'un kendisi bu hafta Bongcloud açılışını ''satranca hakaret'' olarak tanımladı.