Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren Karate Milli Takımı yurda döndü

24'üncü Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Erkek Kumite Milli Takımı ile dünya üçüncüsü olan Kadın Kata Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

Turnuvanın düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'den kalkan uçakla saat 18.35'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan kafileyi federasyon yetkilileri ve basın mensupları karşıladı. Final maçında İran'a mağlup olarak dünya ikincisi olan Erkek Kumite Milli Takımı ile üçüncülük maçında Rusya'yı mağlup ederek dünya üçüncüsü olan Kadın Kata Milli Takımı'nın yer aldığı kafile daha sonra madalya ve kupa ile poz verdi.

"Böyle bir şey beklemiyordum"

Kadınlar 50 kiloda dünya 2'ncisi olan Serap Özçelik Arapoğlu, herkese teşekkür ederek, "Böyle bir şey beklemiyordum. Allah herkesten razı olsun. Desteklerini en başından beri hissettirdiler gerek duaları gerekse güzellikleriyle. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Japon rakibimle finalde karşılaştım. Kendisi zaten sıralamada 1'inci, ben ise 2'nci sıradayım. Gerçekten güçlü ve çabuk bir rakipti. Finalin stresiyle elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünmüyorum. Daha iyisi olabilirdi ama Dünya Şampiyonası'nda final oynuyorsun ve birçok kişi orada seni izliyor. Öyle bir atmosferde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığın için bir bir şey yapamıyorsun. Ben de onu yaşadım. Dünya Şampiyonası bizim için zirveydi zaten. Önümüzdeki sene premier lig olacak, benim de hedefim orada elimden gelenin en iyisini yapmak ve olimpiyat yolunda ciddi puanlar elde etmek" dedi.

Yamanoğlu: Turnuvayı alnımızın akıyla tamamladık

İlk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılarak +84 kiloda 3'üncü ve takım kumite dalında 2'ncilik kazanan Alparslan Yamanoğlu ise şöyle konuştu:

"Bu benim ilk büyükler dünya şampiyonamdı. Allah'a çok dua ettim. Rabbim de çok şükür emeklerimi boşa çıkarmadı. Alnımızın akıyla tamamladık turnuvayı. Öncelikle hepimizin hedefi olimpiyatlar ve yakın zamanda da bir Çin'de premier lig turnuvası var. Sonrasında ise devam eden turnuvalarımız olacak. Bu şampiyonalarda en iyi performansı sergileyip zirvede kalabilmek ve şampiyon olabilmek istiyoruz. Bundan sonra artık şampiyonluk hedefliyorum. Bir 3'üncülük aldım. Bu da bize bir özgüven kattı." (DHA)