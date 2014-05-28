Brezilyalı yerlilerden Dünya Şampiyonası protestosu

Brezilya'da düzenlenecek FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'na iki hafta kala protestolar sürüyor. Polis göstericileri gazla dağıtmaya çalıştı. Başkent Brasilia'da, Dünya Futbol Şampiyonası nedeniyle devletin harcamalarını protesto eden gruplar, salı akşam saatlerinde gösteri düzenledi. 2 binin üzerinde kişinin katıldığı protestolara, polisin gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği bildiriliyor.

Terra haber portalında, polisin müdahalesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ve yine çok sayıda kişinin gözaltına alındığına yer veriliyor.

Protestolara katılan farklı yerli gruplar ve Kızılderililer gösterilerde geleneksel kıyafetleriyle boy gösterdi. Yine çok sayıda evsiz de devletin harcamalarını protesto etmek için gösterilere katıldı.

Göstericiler Dünya Futbol Şampiyonası kapsamında devletin yaptığı harcamalara karşı çıkıyor. Şampiyonaya para ayırmak yerine devletin daha fazla sosyal konut ve hizmet sağlamak için bütçe ayırmasını talep ediyorlar.

FIFA'nın başkentteki protestolar nedeniyle, Mane Garrincha Stadyumu'ndaki Dünya Şampiyonası kupalarının tanıtım lansmanını da iptal etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Öte yandan sendikaların kabul ettiği maaş artış oranına karşı çıkan otobüs şoförleri de grevde. Ülkenin farklı kentlerinde grev nedeniyle kaos yaşandı. Alman milli takımının Portekiz'e karşı ilk maçını oynayacağı Salvador kentinde grev nedeniyle neredeyse hiç otobüs seferi yapılamadı.