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Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü'nden ürkütücü rapor!

Dünya Sağlık Örgütü, acilen para bulunmaması halinde milyonlarca kişinin domuz gribinden ölebileceğini açıkladı.

21 Eylül 2009 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), acilen para bulunmaması halinde milyonlarca kişinin domuz gribinden ölebileceğini açıkladı. Gelişmekte olan ülkelerin ise salgın nedeniyle çökebileceği uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), domuz gribinde ikinci dalganın milyonlarca kişinin ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu. BM Genel Sekreteri Ban ki-moon’un çağrısıyla hazırlanan 47 sayfalık raporda, 180 ülkenin H1N1 virüsünden etkilendiği ve gelişmekte olan 75 ülkenin ciddi risk altında olduğu belirtildi. Raporda, acilen 900 milyon sterlin kaynak bulunamazsa, bazı ülkelerin salgınla birlikte yıkılma tehlikesi altında olduğu ifade edildi. Zengin ülkelerin küresel ekonomik kriz nedeniyle kaynak sağlama konusunda isteksiz davrandıklarına dikkat çeken BM yetkilileri, “Acilen aşı ve ilaçlar için para toplanmazsa milyonlarca kişi önümüzdeki aylarda ölebilir. Ancak ihtiyacımız olan rakamın yarısını bile toplayamadık.” dediler.

En riskli 75 ülke

Rapora göre, Güney Amerika’da 6 ülke, Asya ve Pasifik’te 21 ülke, Afrika’da ise 40 ülke virüse karşı savunmasız durumda. Sadece geçen hafta 281 kişi H1N1’den hayatını kaybetti.

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