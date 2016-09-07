Dünya Sağlık Örgütü, Zika'ya karşı güvenli seksi öneriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Zika virüsü yüzünden bebeklerde oluşabilecek olası beyin hasarları nedeniyle daha tedbirli davranılması gerektiğini açıkladı. DSÖ, Zika virüsünün görüldüğü bölgelere seyahat edenleri geri dönüşlerinden en az altı ay sonrasına kadar ya cinsel ilişkiden kaçınmaları ya da ilişki sırasında prezervatif kullanmaları konusunda uyardı.

DSÖ'nün bu yöndeki uyarısı şimdiye kadar iki aylık bir dönemi kapsıyordu. DSÖ uzmanlarının son edindiği bulgular, Zika virüsünün güvenli olmayan cinsel ilişki yoluyla da bulaşabileceğini ortaya koydu.

Dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar kısa süre önce bir araya geldikleri DSÖ'nün konuyla ilgili toplantısında, virüsün bulaştıktan sonra cinsel ilişkide sperm yoluyla daha ne kadar süre bulaşıcı etkisini koruduğu konusunda belirsizliğin sürdüğünü belirtti.

DSÖ, bu nedenle uzun süredir Zika virüsünün görüldüğü bölgelerde güvenli seks konusunda uyarıda bulunarak tarafların virüsü kesin olarak taşımadığının bilinmesi haricindeki durumlarda cinsel ilişki esnasında prezervatif kullanılmasını tavsiye ediyor.

DSÖ, son olarak bu bölgelerde kamuoyunun daha geniş kapsamlı bir biçimde bilinçlendirilmesi ve bu konuda tüm koruyucu önlemlere kolayca ulaşılmasının sağlanmasını istedi.

Küresel sağlık alarmı

Dünya Sağlık Örgütü, Zika tehlikesine karşı şubat ayında dünya genelinde kriz uyarısında bulunmuş ve virüsün kısa süre içinde hızla yayıldığına dikkat çekmişti. Virüs son aylarda özelikle orta ve güney Amerika'da çok hızlı yayıldı ve dünyanın diğer bölgelerine de sıçradı. DSÖ, mayıs ayında yayınladığı açıklamada, Zika virüsünün Avrupa'ya yayılma riskinin de bulunduğunu belirtmiş ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 Avrupa ülkesinin ise orta derecede risk taşıdığı ifade edilmişti. Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa ve İspanya gibi turistlerin uğrak noktası olan ülkeler de orta derecede riskli ülkeler sınıfında bulunuyor. Yüksek riskli olan bölgelerde Zika virüsü taşıdığı bilinen Aedes Aegypti cinsi sivrisinek popülasyonunun bulunduğu ifade edilirken orta derecede riskli sınıftaki Avrupa'nın 18 ülkesinde Aedes albopictus tipi sivrisinekler bulunuyor.

Virüsün en son Malezya'da bir hamile kadında da tespit edildiği belirtiliyor.

Geçen hafta Alman Robert Koch Enstitüsü Almanya'da yaklaşık 150 Zika vakası görüldüğünü ve bu vakaları virüsün görüldüğü Orta ve Güney Amerika bölgelerinden geri dönenlerin oluşturduğunu açıkladı.

Zika bulaştığı durumlarda vakalarda çok belirgin semptomlara yol açmıyor yalnızca hastalarda hafif ateş gibi etkiler görülebiliyor. Virüs anne karnındaki bebeklerde (mikrosefaliye) başın beklenen biçimde gelişmemesine ve küçük kalmasına neden olabiliyor.