Dünya Sağlık Örgütü Zika virüsü için 'acil' toplanıyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO), özellikle Latin Amerika ülkelerinde yayılan ve kusurlu doğumlara neden olan Zika virüsü konusunda atılacak adımları belirlemek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün olağanüstü toplantı düzenliyor.

WHO, "Alarm verici boyutlara ulaşan salgın" karşısında, küresel bir acil durum ilan edilip edilmemesine karar verecek.

Virüsün bulaştığı birçok kişide hastalık belirtileri kendini belli etmezken, hamilelerde bebeğin beyin gelişimini engelliyor ve bebeklerin anormal derecede küçük kafalı doğmasına (mikrosefali) neden oluyor.

Zika'nın küresel çapta bir tehdit olarak kabul edilmesi halinde, hastalıktan etkilenenlere ve virüsün araştırılmasına daha çok kaynak ayrılacak.

WHO geçen yıl Batı Afrika'daki Ebola salgınında çok yavaş hareket etmekle eleştirilmişti.

Sivrisineklerle yayılan virüs ilk olarak Mayıs 2015'te Brezilya'da ortaya çıktı ve o tarihten bu yana 20'den fazla ülkeye yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta yaptığı açıklamada virüsün 3-4 milyon kişiye bulaşabileceği tahmininde bulunmuştu.