Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs'ün adını açıkladı; aşı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 1018 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs'e "covid-19" adının verildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, bugün İsviçre'nin Cenevre kentine Koronavirüs'e ilişkin değerlendirmeleri açıklamak için bir basın toplantısı düzenledi. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, burada yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs'e "covid-19" adının verildiğini söyledi.

Aşı 18 ayda tamamlanacak

Ghebreyesus, virüse karşı geliştiren aşının 18 ayda tamamlanabileceğini bu yüzden virüsün yayılmasını önlemenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Çin'de ortaya çıkan yeni Koronavirüs nedeniyle can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirirken, virüsten ölenlerin sayısı bini geçti. Virüsün bulaştığı kişi sayısının 42 bini aştığı duyuruldu.

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