Dünya Sağlık Örgütü, yeni Koronavirüs varyantına 'Omicron' adını verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da tespit edilen yeni Koronavirüs varyantına 'Omicron' adını verdi. DSÖ'den yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" denildi.

Koronavirüs'ün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı küresel endişeye neden oldu.

DSÖ yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Omicron adı verilen yeni varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.

Omicron, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, yeni adıyla Omicron, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Bugün, söz konusu yeni varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.