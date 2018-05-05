Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de havası temiz tek şehir Giresun

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2010-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği ölçümlerin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 81 il arasında sadece Giresun’da hava kirliliği sınırın altında verilere sahip.

Cumhuriyet'ten yer alan haberde, yapılan ölçüm sonuçlarına göre havası en kirli 3 şehir ise; Batman, Hakkâri ve Gaziantep olduğu görüldü. WHO'nun verilere göre Avrupa’da havası en kirli 10 şehirden 5’i Türkiye’de yer alıyor. Avrupa’nın havası en kirli şehirleri arasında birinci sırada Sırbistan’dan Novi Sad bulunurken 4, 5 ve 6. sırada Batman, Hakkâri ve Gaziantep; 9 ve 10. sırada ise Siirt ve Afyon var. Konulara ilişkin Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Deniz Bayram, “Ulaşım, yanlış kentleşme, fosil yakıtlara bağımlı enerji politikaları sağlıklı ve uzun yaşamın baş düşmanları. Avrupa coğrafyasının kirlilik haritasında da Türkiye’den şehirler listenin başında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu verileri ciddiyetle ele almalı, temiz hava eylem planlarını kararlılıkla devreye sokmalı. Bakanlık başta endüstri ve enerji projelerinin ÇED süreçlerini yürütürken, ölümcül hava kirliliği gerçeğini göz ardı etmemeli” dedi.