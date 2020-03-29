Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder: 1.5 metrelik güvenli mesafe yeterli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, yeni tip Koronavirüs salgınından korunmak için 1-1.5 metrelik güvenli mesafenin yeterli olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ergüder, "Dünya Sağlık Örgütü Koronovirüs'ün hava yoluyla geçmeyeceğini, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceğini açıkladı. 1 -1.5 metrelik güvenli mesafe yeterli. Damlacıklar havada kalamayacak kadar ağırlar, 8 saat havada asılı kalamazlar." bilgisini paylaştı.