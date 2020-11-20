Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın Koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'e onay vermedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Donald Trump'ın Koronavirüs'e yakalandığı dönem kullandığı ilaçlardan biri olan Remdesivir'in kullanımına onay vermedi. DSÖ, ilacın işe yaradığına dair bir kanıt olmadığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü, daha sonra güncellemeye açık olan bir genelge yayımlayarak Remdesivir isimli ilaç üzerinde yapılan araştırmaların ağır hastaların durumunu iyileştirmede etkili olmadığını gösterdiğini belirtti. DSÖ, Remdesivir'in kullanımına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Remdesivir adlı ilaçtan sık sık övgüyle bahsetmiş hatta temmuz ayında "Dünyadaki bütün stokları Amerikalılar için aldım" demişti.Trump, Ağustos'ta Koronavirüs'e yakalandığında ise remdesivir de kullandığı ilaçlardan biri olmuştu.