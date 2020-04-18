Dünya Sağlık Örgütü, sürü bağışıklığı konusunda şüpheli

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Dünya Sağlık Örgütü'nün en yetkili acil durum uzmanı Mike Ryans, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı "sürü bağışıklığı" uygulamasının işe yarayacağı konusunda şüphesi olduğunu ifade etti.

Ryans, antikorların yeni tip Koronavirüs'le mücadele konusunda ne kadar etkili olduğundan emin olmadıklarını söyledi ve etkili olsa bile çok az sayıda insanın kanında antikor üretimine rastlandığını bildirdi.

DSÖ uzmanı, "Sürü bağışıklığına ulaşılabileceği ve toplumda çok sayıda insanın çoktan antikor üretmiş olabileceğine dair beklentiler vardı. Bulgularımız bunun aksi gibi gözüküyor" dedi.

Ryans, "Bu sebeple sürü bağışıklığı hükûmetlerin sorunlarını çözmeyebilir" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığı geçiren kişilerin antikorlar sayesinde "kesinlikle" tekrar enfekte olmayacağına dair bir bulguya ulaşmadı.