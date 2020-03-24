Dünya Sağlık Örgütü: ABD Koronavirüs salgınının yeni merkezi olabilir

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, son 24 saatte ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 85'inin Avrupa ve ABD'den çıktığını açıkladı. Harris, 46 bini aşkın vakanın bulunduğu ABD'nin salgının yeni merkez üssü olabileceğini söyledi.

Yeni tip Koronavirüs'le ilgili son vakaları değerlendiren DSÖ Sözcüsü, İtalya'da son günlere oranla vaka sayısının azalmasını "umut ışığı" olarak tanımlasa da iyimser olmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Harris, son 24 saatte çıkan vakaların yüzde 85'inin ABD ve Avrupa kaynaklı olduğunu söyledi. ABD'deki vakalarda büyük bir artış görüldüğünü söyleyen DSÖ Sözcüsü, salgının yeni merkezinin ABD olabileceğini söyledi.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs vakaları 400 bine yaklaştı.