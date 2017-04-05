Dünya Sağlık Örgütü: Sinir gazı kullanılmış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) yapılan açıklamada, İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen hava saldırısında sinir gazı kullandıldığının tahmin edildiği belirtildi. Örgütün Çarşamba günü Cenevre’de yaptığı açıklamada, kurbanlarda kimyasal gaz kullanıldığına ilişkin belirtilere rastlandığı kaydedildi.

Örgüt'ün açıklamasında, bazı kurbanlarda ise sinir gazına maruz kalındığını gösteren belirtilerin görüldüğü ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü, kurbanların fiziksel olarak zarar görmemiş olmamasının da kimyasal gaz kullanıldığına işaret ettiği bilgisini verdi. Saldırının mağdurlarında rastlanan en belirgin semptomun ise akut nefes darlığı olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü acil yardım programı sorumlusu Peter Salama, “bu tür silahların kullanımının yol açtıkları barbarca etkiler nedeniyle uluslararası hukuka uygun olmadığını” vurguladı. Salama, hava saldırısının düzenlediği bölgedeki hastanelerin mağdurlara müdahale konusunda sınırlı kapasiteye sahip olduklarını kaydetti.

Rusya muhalifleri suçladı

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad rejimini destekleyen Rusya'dan yapılan açıklamada ise kimyasal saldırıdan muhaliflerin sorumlu olduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'teki olayın muhaliflere ait kimyasal silah deposunun Suriye rejimine ait uçaklar tarafından bombalanması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, saldırıya maruz kalanların gösterdiği belirtilerin, muhaliflerin daha önce düzenlediği kimyasal silah saldırılarıyla benzerlik gösterdiği belirtildi.

Suriye'nin İdlib yakınındaki Han Şeyhun kasabasında salı günü hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda kimyasal gaz kullanıldığı öne sürülmüştü. Hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye yükseldiği bildirilirken, sayının artmasından kaygı duyuluyor.

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AFP/GA/JD