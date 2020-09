Dünya Sağlık Örgütü: Salgına karşı harekete geçmek için geç değil

Dünya Sağlık Örgütü'nden, Covid-19 salgınına karşı harekete geçmek için hiçbir zaman geç olmadığını ifade eden bir açıklama geldi.

Salgını yenme konusunda hâlâ umut olduğunu ifade eden DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Tüm bu istatistiklerin arkasında büyük bir acı ve ıstırap var. Kaybedilen her can önemli. Çoğunuzun kederli olduğunu ve bunun dünya için zor bir an olduğunu biliyorum. Ancak açık olmak istiyorum: Umut var ve salgını tersine çevirmek için asla geç değil” dedi.

Yeni Zelanda ve Ruanda gibi salgını kontrol altına alan, yeni yerel vakalara da hızlı bir şekilde müdahale eden ülkeleri örnek veren Ghebreyesus, “Mesajım oldukça açık: Virüsü zapt etmek, zapt etmek, zapt etmek. Virüsü etkin bir şekilde zapt edebilirsek, güvenli bir şekilde toplumları açabiliriz” ifadesini kullandı.